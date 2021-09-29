تجمعات تنموية وزراعية وسكنية فى سيناء.. مدبولى يشهد توقيع بروتوكول جديد

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظتى شمال وجنوب سيناء، بشأن الطرح الإلكترونى الأول لعدد من التجمعات التنموية، والسكنية، والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.





ووقع البروتوكول خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات الطرح الإلكترونى لـ 17 تجمعًا تنمويًا، سكنية وزراعية، بمساحة 5.705 أفدنة توفر 1.141 فرصة طبقًا لشروط وضوابط وأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، ووفقًا لكراسة الشروط المُعدة من المحافظتين فى هذا الشأن، عبر الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار، كما يهدف إلى تنفيذ إجراءات القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر هذا الموقع الإلكترونى.

وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو مواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل فى شبه جزيرة سيناء، خصوصًا مشروعات استصلاح الأراضى، التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بسيناء، وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات فى سيناء، بتعظيم المردود الاقتصادى والزراعى، وتوفير فرص عمل لمواجهة الزيادة السكانية من جهة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من جهة أخرى.

من جانبه، أشار المستشار محمد عبد الوهاب أن البروتوكول يأتى باعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصادية تختص بتنظيم الاستثمار فى الدولة والعمل على تشجيعه، بالإضافة إلى تنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطط التنمية الاقتصادية، كما تختص الهيئة بإعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات، وكذلك الأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعتها عبر الخريطة الاستثمارية، بما يسهم فى التيسير على المستثمرين وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى جميع المجالات بما يدعم الاقتصاد المصرى، ويحقق التنمية الشاملة.

وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن تلك التجمعات تتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء و7 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الفرصة تتضمن مساحة 5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، ومنزل بمساحة 200م2 بنظام التمليك.

وفيما يتعلق بعملية الطرح، أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أنها ستتم بالكامل خلال مراحلها المختلفة إلكترونيا، إذ يتم الاطلاع على كراسة الشروط وسحبها، وكذلك إتاحة سداد الرسوم، وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة www.investinegypt.gov.eg، خلال الفترة من 6 أكتوبر 2021 وحتى 5 نوفمبر 2021، كما يتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيًا على نفس الموقع خلال الفترة من 6 أكتوبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021.

وأضاف أنه حرصًا من الهيئة العامة للاستثمار على دعم ومعاونة المواطنين، وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، فقد تم إنشاء غرفة عمليات لمعاونة المواطنين فى عملية التقديم، مع تحديد أرقام تليفونات للتواصل مع الغرفة، كما تم تدريب القائمين على عملية استقبال الطلبات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن إتاحة 3 مكاتب مجهزة بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار للمعاونة فى تقديم الطلبات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن اثنين من هذه المكاتب بمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، يخصص أحدهما لمحافظة شمال سيناء، والآخر لمحافظة جنوب سيناء، بينما يوجد المكتب الثالث بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جنوب سيناء، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أنه تم إتاحة كل مكاتب خدمات المواطنين التابعة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بجميع مراكز المدن التابعة لهما؛ للمعاونة فى تقديم الطلبات إلكترونيًا.