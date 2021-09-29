الحكومة تنفى «فيديو كورونا» وتؤكد: إنتاج فاكسيرا يصل للكمية المستهدفة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.





تداول فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وشددت وزارة الصحة على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر تم إنشاؤه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية فى إنتاج اللقاحات، إذ من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميًا بمعدل مليار جرعة سنويًا.

وأوضحت أن ذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات، والتحول إلى مركز إقليمى لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات فى القارة الإفريقية.