مدبولى يتابع مع وزير الرى استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى.





وخلال اللقاء، تابع رئيس الوزراء موقف إزالة التعديات على المجارى المائية، مؤكدا استمرار التنسيق التام بين مختلف أجهزة الدولة، لإتمام إزالة هذه التعديات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد، بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، والتصدى بكل حزم لكل أشكال تلك التعديات على المجارى المائية، بهدف الحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها.

ونوه الدكتور محمد عبد العاطى، فى هذا الصدد إلى استمرار جهود الوزارة فى التعامل مع التعديات على المجارى المائية على مستوى الجمهورية، وما يتم حاليا من إزالة لكل أعمال الردم، والمخالفات على المجارى المائية على فرعى رشيد ودمياط.

وتطرق وزير الموارد المائية والرى خلال اللقاء إلى الاستعدادات الخاصة بعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان "المياه والسكان والمتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى.

وتناول الوزير البرنامج والأحداث المقرر عقدها خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مؤكدا أن هذا الحدث المهم يأتى فى إطار اهتمام الدولة بملف المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، باعتباره واحدا من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف خلال جلسات ومناقشات الأسبوع التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.