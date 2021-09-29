القوى العاملة: تعيين 738 شابا والتفتيش على 1.064 منشأة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4.844 شابا، وتوفير 461 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية أجرت تقييما فى مجال التدريب المهنى، على 13 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 654 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير، إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية أجرت المديرية خلال شهر أغسطس الماضى تفتيشا على 480 منشأة، فضلا عن القيام بـ 11 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 154 محضر سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إدارى و17 ندوة توعية (اعرف - احمى نفسك)، فضلا عن بحث 69 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 42 منحة مولود جديد بإجمالى 86 ألف جنيه، و14 منحة زواج بـ 42 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 16 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالى 39 ألفا و71 جنيها.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد أجرت المديرية تفتيشا على 1.064 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3.351 عامل، كما تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، وتم إحالة 8 شكاوى منها للقضاء، و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد أجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، تفتيشا على ومتابعة 220 منشأة.