بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات كورونا والاستعداد لبدء الدراسة

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد لبدء العام الدراسى.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظتى شمال وجنوب سيناء؛ بشأن الطرح الإلكترونى الأول لعدد من التجمعات التنموية؛ السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
ووقع البروتوكول كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
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