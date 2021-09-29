مصر للطيران تسير اليوم 66 رحلة جوية

تسير مصر للطيران اليوم الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٦٦ رحلة جوية بمعدل ٤٣ رحلة دولية إلى كل من الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أبوظبي.

كما تيسر مصر للطيران رحلاتها إلى كل من موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، و١٩ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٠٠٠ راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.