/652436/العمر-مجرد-رقم-فلسطينية-تحقق-حلم-التخرج-من-الجامعة-في-سن-الـ85-صور

تصدرت قصة أم سهيل بطو، مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك بسبب عبرة قصتها وإصرارها على تحقيق النجاح دون النظر إلى العمر.

العمر مجرد رقم

صاحبة القصة سيدة فلسطينية من مدينة الناصرة، تبلغ من العمر 84 عامًا تخرجت في كلية العلوم الشرعية والأحكام الإسلامية بعد ثلاث سنوات من التحصيل، لتثبت للعالم أن العمر مجرد رقم وليس عائق لتحقيق الحلم والطموح

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن أم سهيل بطو قد حصلت على شهادة البكالوريوس تخصص الشريعة الإسلامية، بعد فترة طويلة جداً من الانقطاع عن الدراسة والتحصيل، حيث إن آخر عهدها بها كان قبل النكبة، وبالصف الخامس.

وتحدث أبن السيدة بطو عن قصة كفاح والدته قائلا:" أن والدته الغالية قد تمكنت من تحقيق واحد من أبرز أحلامها وهو ارتداء لباس التخرج، مشدداً على أن فرحتها بهذا الإنجاز "لا تصدّق".

وقد نشر السيد يوسف صورة لوالدته بزيّ التخرج وعلق عليها قائلاً: "هذه أمي الغالية، الحاجة أم سهيل، عمرها 85 سنة، ربنا يطوّل بعمرها ونربح من بركتها".

طريق السيدة أم سهيل لم تكن مفروشة بالورود، حسب ما يرويه ابنها، بل إنها تحدت الكثير من الصعاب طوال 3 سنوات وبمواد ليست سهلة، كما كشف أن والدته حاملة لكتاب الله أيضاً، وحققت "حلمها الكبير" المتمثل في ارتداء زي التخرج.