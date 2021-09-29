/652419/أروى-جودة-تكشف-أسباب-انفصالها-عن-التركي-أوزجان-دينيز-ومواصفات-فتى-أحلامها

كشفت الفنانة المصرية أروى جودة عن أسباب انفصالها عن الممثل التركي أوزجان دينيز وتوقف علاقتهما إلى مرحلة الخطوبة، كما أفصحت عن مواصفات فتى أحلامها التي طالما تمنته.

دوت الخليج يرصد السر وراء انفصال الفنانة أروى جودة عن الممثل التركي أوزجان دينيز، ومواصفات فتى أحلامها.

أروى جودة ضيفة برنامج «كلمة أخيرة»

قالت أروى جودة خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة ON: أنه تم خطبتها في بداية مشوارها عندما كانت تعمل في عالم الأزياء على فنان تركى.

أروى جودة تنفصل عن خطيبها بسبب حبها لمصر

واستطردت أروى جودة: "وكان دمه خفيف جدًا، ولكن لم تستمر خطبتنا بسبب كان عايزني أسافر، وقتها ماكنتش عاوزة أسيب مصر، وتعرفت عليه أثناء مشاركتى في إحدى المسابقات في تركيا، وكان حين تقابلنا هو متواجد لتصوير إحدى كليباته".

مواصفات فتى أحلام أروى جودة

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت: "لا بد أن يكون هناك كيميا بيننا وأن يكون خفيف الدم، وذو أخلاق عالية وأهم شيء يخاف عليا ويكون واثق من نفسه".

أروى جودة تخطف أنظار متابعيها بفستان أحمر وملامح فرعونية

وعلى الصعيد الآخر، خضعت الفنانة أروى جودة، مؤخرًا، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المبدعة بيلو حسين لصالح مجلة سيدتي.

أروى جودة تتألق في أحدث ظهور

تألقت جودة بإطلالتها المميزة، التي غلب عليها الطابع فرعوني، حيث خطفت أنظار متابعيها بفستانها الأحمر الناري وملامحها الفرعونية الجذابة.

شاركت أروى متابعيها عدة صورة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيهم بفستان باللون الأحمر والذي أبرز قوامها الممشوق، وزينته بحلق ضخم، ومانكير باللون الفضي.

واعتمدت أروى تسريحة شعر الديل حصان بشكل قصير وتركته مجعد من الخلف، أما الميكاب فجاء جرئ بألوان ترابية، حيث رسمت أيلاينر أسود بشكل حاد، وأنهت إطلالتها بهيلز باللون الأسود.

أروى جودة تتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر، أن الفنانة أروى جودة شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدى الشامى، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل فى مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شىء فى لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها فى صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.