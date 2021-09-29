«9 ملايين جنيه»..القبض على عاطل نصب على 4 مواطنين بالجيزة

/652424/9-ملايين-جنيهالقبض-على-عاطل نصب-على-4-مواطنين-بالجيزة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، في واقعة القبض على نصاب يدعى «ب.م» 44 سنة، أن المتهم نصب على 4 مواطنين في 9 ملايين جنيه، لتوظيف الأموال في تجارة أدوية علاج فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل نصب على 4 مواطنين في 9 ملايين جنيه

تجارة وتوزيع الأدوية

وأوشارت التحقيقات، أن المتهم عاطل ولديه نشاط سري في تجارة وتوزيع الأدوية وخاصة التي لا تتوافر بالسوق، وقبل عام تقريبا أقنع 4 من ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم في أدوية المقويات ورفع المناعة والفيتامينات وعدد من الأصناف المخصصة لعلاج كورونا.

9 ملايين جنيه

وأكدت التحقيقات، أن المتهم حصل من ضحاياه على مبلغ 9 ملايين جنيه، وقام بتوظيفها في تجارة الأدوية بالسوق السوداء، لكنه لم يدفع الفائدة المستحقة البالغة 14% سوى لشهرين فقط.

حاول الضحايا استراد أموالهم، لكن كل الطرق فشلت ولاذ المتهم بالهرب، فتم تعقبه وضبطه في شقة مستأجرة بالجيزة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مكافحة جرائم الأموال العامة

وذكرت التحريات، أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 مواطنين بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في التحقق من صحة الواقعة، وقيام المتهم المذكور بتلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على 9 ملايين جنيه من الشاكين.

وعلى الفور تم ضبط المتهم وأحيل للنيابة التي كشفت خلال تحقيقاتها ملابسات الواقعة.