تدريبات استشفائية للاعبين الأهلي المشاركين في ودية «الغابة»

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خاضوا لاعبو الأهلي الذين شاركوا في المباراة الودية أمام فريق الغابة أمس تدريبات استشفائية خفيفة بالجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز الأهلي على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قد اكتفى بخوض مران خفيف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

جاء مران الأهلي اليوم لمدة 45 دقيقة فقط، بدأت بمحاضرة فنية سريعة للجهاز الفني قبل أن يبدأ بعدها اللاعبين في تنفيذ بعض الوحدات البدنية الخفيفة تحت إشراف كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية وأعقبها تدريبات بالكرة قبل إنهاء المران ببعض الوحدات البدنية، في إطار الجدول الموضوع للحصة التدريبية صباح اليوم.

وقرر موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

تدريبات الاهلي

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مد راحة اللاعبين الدوليين، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الشهر المقبل.

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على الاجتماع بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم، اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق يونيون سبورتيف جيندراماري في مصر يوم 22 أكتوبر المقبل.

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.