/652428/موعد-مباراة-بايرن-ميونخ-وديناموكييف-في-دوري-أبطال-أوروبا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة, علي ملعب أليانز أرينا محقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

وتنقل شبكة بي إن سبورتش المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

الجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونخ قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية علي نادي برشلونة الأسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة سجلهما روبرت ليفاندوفسكي هدفين وتوماس مولر هدف وحيد .

علي الجانب الأخرتعادل دينامو كييف في الجولة الأولى مع نظيرة بنفيكا البرتغالي سلبيا، في المباراة التي أقيمت علي ملعب دينامو لوبانوفسكي بالعاصمة الأوكرانية.

تشكيل بارين ميونخ المتوقع

في حراسة المرمى: مانويل نويل

في خط الدفاع: ألفونسو ديفيز – لوكاس هيرنانديز – دايوت أوباميكانو – بنيامين بافارد.

في خط الوسط: ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – توماس مولر.

وفي الهجوم: ليروي ساني – روبرت ليفاندوفسكي – سيرجي جانبري.

ليفربول وبورتو

وشهد اللقاء تألق الفرعون المصري محمد صلاح وتسجيلة لهدفين قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 66 من شوط المباراة الثاني.

تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من الشوط الأول من المباراة بعد متابعة لتسديدة دييجو جوتا التي إرتدت من الحارس ثم وضعها محمد صلاح في الشباك لتصبح النتيجة تقدم نادي ليفربول بهدف مقابل لاشيئ.

واستمرت محاولات نادي ليفربول من أجل مضاعفة النتيجة وتسجيل هدف الإطمئنان ولكن نجحت دفاعات بورتو البرتغالي من التصدي لتلك المحاولات.

لينتهي شوط المباراة الأول بتفوق نادي ليفربول بهدفين نظيفين أحرزهما الفرعون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق ليفربول محاولاتة من أجل مضاعفة النتيجة حتي تمكن الفرعون محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لة في المباراة والثالث لفريق ليفربول لتصبح النتيجة3-0.

وفي الدقيقة67 قام يورجن كلوب بإجراء ثلاث تغييرات بخروج محمد صلاح وميلنر وساديو ماني ودخول مينامينووفيرمينيو وجوميز.

ثم يسجل فريق بورتو البرتغالي هدف تقليص الفارق عن طريق مهدي طارمي وتصبح النتيجة 3-1.

ويأتي البديل فريمينو ويضيف هدف أخر لفريق ليفربول في الدقيقة 80 وتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعود فيرمينيو من جديد ويسجل الهدف الثاني لة في المباراة والخامس لمصلحة فريق ليفربول لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 5-1 ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط..

بدأ نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: ميلنر-ماتيب-فان دايك-روبرتسون.

خط الدفاع:فابينهو-هيندرسون-جونس.

خط الهجوم: صلاح – ماني- جوتا.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد تمكنة من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام فريق انتر الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تصريحات يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".

وأشاد يورجن كلوب بـ ديوجو جوتا مهاجم الفريق: "ديوجو لاعب استثنائي، نحن سعداء حقًا بتعاقدنا معه، شخصيته قوية ورجل ناضج جدًا في سن مبكر، وهذا يجعله يستمتع بعمله، ليس من السهل تحسيننا من قبل لاعب، ولكن ديوجو فعل ذلك".

وعن كورتس جونز: "في المباراة الأخيرة كان مثالًا جيدًا، قلت له بأن هذه الطريقة التي يجب أن يلعب بها، يدافع ويهاجم، ويمكنه اللعب بالقدم اليمنى واليسرى، هذا ما يجعله مميزًا جدًا".

واختتم: "لا توجد إصابات جديدة، تياجو مستبعد للإصابة، وكذلك هارفي إليوت الذي لن يعود قريبًا، ونأمل استمرار ذلك.