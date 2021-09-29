الامين العام لمجلس الشيوخ يعقد اجتماع بالمحررين البرلمانيين

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دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع الامين العام للشيخ بالمحررين البرلمانيين

دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

وناقش الاجتماع مشاكل المحررين والعقبات التي تواجههم اثناء تأدية عملهم وخاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العمل الصحفي والبرلماني في ظل ازمه كورونا.

ومن جانبه اكد المستشار محمود عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ ، علي اهمية دور المحررين البرلمانيين في نقل ما يحدث من مناقشات داخل الجلسات العامة للمواطن المصري بشفافية وحيادية.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا مجلس الشيوخ لعقد اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".