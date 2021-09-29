مدبولى: مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر الأضخم من نوعه عالميا

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى الرسائل المهمة التى تضمنتها الكلمة المسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76.





وأوضح مدبولى أن الكلمة تضمنت رسائل قوية أبرزها التأكيد على أن نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر، وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا، لكونها القارة الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة إلى جانب تحديات أخرى.

وأشار إلى أن حرص مصر على توطين صناعة اللقاحات يستهدف إلى جانب تلبية احتياجات مواطنيها التصدير أيضا إلى القارة الإفريقية.

وأشاد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، باعتباره المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد إعجازا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، متوجها فى هذا الصدد بالشكر والتقدير إلى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربى، والهيئة الهندسية، المشرفة على المشروع، وكذا الشركات المصرية المنفذة له، والتى أثبتت قدرتها على تنفيذ كبرى المشروعات فى مختلف القطاعات، بصورة تعكس قوتها وتميزها، وهو ما يسعدنا كمواطنين بوجه عام.

وتطرق مدبولى إلى المؤشرات الإيجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولى حول التقنيات الحكومية، مشيرا إلى أن التقرير اعتبر مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، لتحقق مصر درجات مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمى فى كافة مجالات التقييم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الجهد الذى تقوم به الدولة حاليا فى مجال التحول الرقمى فى مختلف القطاعات.