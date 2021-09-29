ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة الأفضل فى مجال التحول الرقمى

من جانبه، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن هذا التكريم يأتى تتويجا لمجهودات هيئة الميناء والتى أولت اهتماما كبيرا فى سبيل تحويلها إلى ميناء ذكى يطبق أحدث النظم التقنية الدولية.
وأضاف أن الهيئة نجحت كذلك فى تحقيق منظومات الربط الإلكترونى للتكامل مع كافة الشركات والجهات العاملة فى نطاق مينائى الإسكندرية والدخيلة مع ما يتوافر لديها من شبكة بنية تحتية معلوماتية على أعلى مستوى ونجاحها فى تطبيق منظومة التشغيل الآنى للسفن (JUST IN TIME) والتى تتيح استقبال السفن فور وصولها دون منتظرات خارجية.
وأشار إلى أن ميناء الاسكندرية استقبل نحو 2.400 سفينة خلال عام من تشغيل المنظومة فى سبتمبر 2020، وذلك بواقع 8% من إجمالى أعداد السفن المترددة على الميناء.
وأوضح أن الميناء يسعى إلى تعميم منظومة JIT على كافة السفن بشكل كامل مع نهاية العام الجارى وإتمام عملية التحول إلى ميناء ذكى وفقا لأعلى المعايير العالمية.
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