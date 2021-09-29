توافد قضاة استئناف القاهرة على الجمعية العمومية

جدة - نرمين السيد - بدأ قضاة محكمة استئناف القاهرة، فى التوافد على مقر المحكمة بدار القضاء العالى، منذ قليل، وذلك استعدادا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد.





ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل القضائى، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد. ومن المقرر أن يتضمن أيضا جدول أعمال الجمعية، مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائى 2021-2022، حيث من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم، المشروع الذى يجرى بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأموريتها بالقاهرة والجيزة. يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة تعقد اليوم، اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وذلك فى الثانية عشرة ظهرا، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، تنعقد فى الواحدة ظهرا للنظر فى توزيع العمل للعام القضائى الجديد 2021 – 2022.

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