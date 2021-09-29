/652439/جو-خريفي-درجات-الحرارة-اليوم-الأربعاء-29-9-2021-فى-مصر
يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أخبار درجة الحرارة اليوم فى مختلف المحافظات وذلك لتحديد أى الأوقات مناسبة للخروج.
ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فى مرتفعة نسبيًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة، وأيضًا شمال الصعيد ولطيف بالليل.
دوت الخليج
درجات الحرارة فى المحافظات
كما أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الأحوال الجوية معتدلة على كافة أنحاء الجمهوري، وامتداد ذلك إلى نهاية الاسبوع الجاري، كما يسود طقس خريفي على شمال البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى.
هذا ومن المرتقب أن تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.
ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة غدًا
ووفقًا لما تمت الإشارة إليه من قبل هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأرصد من المتوقع أن تسجل سرعة فى الرياح اليوم على القاهرة بدرجة 10 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة.
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كما أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى، 31 للعظمى و21 للصغرى، وبالنسبة لوادى النطرون 30 للعظمى و21 للصغرى. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم فى بورسعيد ستكون العظمى 30و 23 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري.
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