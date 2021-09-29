«بنتي وحبيبتي».. أسما شريف منير تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها على طريقتها الخاصة«صور»

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حرصت الفنانة والإعلامية المصرية أسما شريف منير على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها فريدة، من خلال توجيه رسالة مؤثرة لها.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة أسما شريف منير بعيد ميلاد شقيقتها فريدة.

أسما شريف منير برفقة شقيقتها فريدة

نشرت أسما عدة صور تجمعها بشقيقتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتي أختى وبنتي وحبيبتي وصحبتي.. أختى مدى الحياة".

أسما شريف منير تكشف سر علاقتها بالمصور الشهير انتيكا

وكانت أسما شريف منير أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بسبب تواجدها الدائم مع المصور الفوتوغرافي حسام عاطف والشهير ب «انتيكا» ونشرها صور تجمعهما سويًا بإحدى المناطق السياحية.

رواد السوشيال ميديا يتوقعون زواج أسما شريف منير بانتيكا

أدى ذلك إلى توقع الجمهور بأنهما في علاقة سويًا، حيث علقت لها إحدى متابعيها قائلة: "الله دا أنا شايفة الخطوبة من بعيد اهو" لترد عليها أسما قائلة: "لا لا انتيكا أخويا الصغير".

أسما شريف منير تنفي نبأ ارتباطها بانتيكا

وجددت منير هذا الجدل بعدما نشرت صورة جديدة تجمعهما سويًا، لكنها خرجت عن صمتها للرد على تلك الشائعات التي تحاوطها، وعلقت قائلة: "تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة.. نقولها تاني ومرة أخيرة انتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد.. أوعدكم لما ارتبط هعرفكم.. أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب أنكم تفرحولي مش هخبي.. سيبكوا من الهري دا ايه الألوان الجامدة دي.. صيف كما قال الكتاب".

فشل حياتهما الزوجية نقطة تشابه بين أسما منير و انتيكا

يذكر أن أسما شريف منير انفصلت عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي وأعلنت عن ذلك الخبر يوم 5 من شهر أبريل الماضي، وكان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم.

كما انفصل أنتيكا عن سلمى الكابريتي بعد قصة حب دامت لأكثر من 8 سنوات، وكان قد فاجأ حسام متابعيه في مارس 2016 بخبر خطوبته على سلمى بنشره بعض الصور من حفل خطوبتهما، مُعلقًا عليها ببداية القصة، ومرفقًا بصورة الرسائل الأولى بينهما.

وعلى الصعيد الآخر، شريف منير والد الفنانة أسما كشف عن اندلاع حريق في منزله بسبب وقوع سيجارة على سقف غرفة بالمنزل، مشيرا إلى أن رجال إطفاء منطقة المقطم إستطاعوا السيطرة على الموقف.

تفاصيل حريق منزل شريف منير

نشر شريف منير مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، كشف من خلالها حريق الغرفة، وعلق عليها قائلا: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق”.

وتابع: “الحمدلله قدر الله وماشاء . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود”.