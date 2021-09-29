/652442/تردد-قناة--أبوظبي-الرياضية-ودبي-الرياضية-الناقلة-مباراة-عجمان-والشارقة-في-الدوري-الإمارات

ويرصد دوت الخليج تردد قناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية الناقلة مباراة عجمان والشارقة في الدوري الإمارات:

ومن المنتظر أن تنقل القناة المباراة المنتظرة بين فريقي عجمان أمام نظيرة الشارقة في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن فريق الشارقة يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري الإماراتي بعد خوضة لخمس مباريات تمكن من خلالهم في تحقيق الفوز في أربعة مبارايات وتلقي خسارة وحيدة ويمتلك في جعبتة 12 نقطة.

علي الجانب الأخر يأتي فريق عجمان في المركز السابع برصيد ثمان نقاط بعد تحقيقة الفوز في مباراتين من خمس مباريات خاضها هذا الموسم وتعادلة في مباراتين وتلقية خسارة وحيدة.

ويتصدر ترتيب دوري المحترفين الإماراتي نادي العين برصيد 13 نقطة جمعها من فوزة في أربع مباريات وتعادلة في لقاء وحيد.

تشكيل فريق الشارقة

من المتوقع أن يبدأ فريق الشارقة المباراة بتشكيل نمون من:

حراسة المرمي:الحوسني

خط الدفاع:الظنحاني - سلطان - عانم - ميلوني

خط الوسط:شوكوروف - راشد

خط الهجوم:بيريرا - دوارتي – لوكاس - بن مالانجو.

علي الجانب الأخر من المتوقع أن يبدأفريق عجمان المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل فريق عجمان

حراسة المرمي:علي

خط الدفاع: ساماردزيك - عبدالرحمن - صالح

خط الوسط:مينا - اسماعيل - عبدالله

خط الهجوم:تراوالي - سحيتيت - فائز – بالعربي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

معدل الترميز: 27500

التردد: 12467

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب : أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi Sports

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2

معدل الترميز: 27500

التردد: 12226 – 12467

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi Sports

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4 الجديد

معدل الترميز: 27500

التردد: 12467.

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi Sports.

تردد قناة دبي الرياضية

القمر: نايل سات.

معدل الترميز12130.

الاستقطاب () 27500 أفقي 3/4.