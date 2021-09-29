/652442/تردد-قناة--أبوظبي-الرياضية-ودبي-الرياضية-الناقلة-مباراة-عجمان-والشارقة-في-الدوري-الإمارات
تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث مباريات الدوري الإماراتي عبر قنواتها الأولي والثانية بالإضافي إلي قناة دبي الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات.
ويرصد دوت الخليج تردد قناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية الناقلة مباراة عجمان والشارقة في الدوري الإمارات:
ومن المنتظر أن تنقل القناة المباراة المنتظرة بين فريقي عجمان أمام نظيرة الشارقة في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.
الجدير بالذكر أن فريق الشارقة يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري الإماراتي بعد خوضة لخمس مباريات تمكن من خلالهم في تحقيق الفوز في أربعة مبارايات وتلقي خسارة وحيدة ويمتلك في جعبتة 12 نقطة.
علي الجانب الأخر يأتي فريق عجمان في المركز السابع برصيد ثمان نقاط بعد تحقيقة الفوز في مباراتين من خمس مباريات خاضها هذا الموسم وتعادلة في مباراتين وتلقية خسارة وحيدة.
ويتصدر ترتيب دوري المحترفين الإماراتي نادي العين برصيد 13 نقطة جمعها من فوزة في أربع مباريات وتعادلة في لقاء وحيد.
تشكيل فريق الشارقة
من المتوقع أن يبدأ فريق الشارقة المباراة بتشكيل نمون من:
حراسة المرمي:الحوسني
خط الدفاع:الظنحاني - سلطان - عانم - ميلوني
خط الوسط:شوكوروف - راشد
خط الهجوم:بيريرا - دوارتي – لوكاس - بن مالانجو.
علي الجانب الأخر من المتوقع أن يبدأفريق عجمان المباراة بالتشكيل التالي:
تشكيل فريق عجمان
حراسة المرمي:علي
خط الدفاع: ساماردزيك - عبدالرحمن - صالح
خط الوسط:مينا - اسماعيل - عبدالله
خط الهجوم:تراوالي - سحيتيت - فائز – بالعربي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1
معدل الترميز: 27500
التردد: 12467
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب : أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi Sports
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2
معدل الترميز: 27500
التردد: 12226 – 12467
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi Sports
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4 الجديد
معدل الترميز: 27500
التردد: 12467.
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
اسم القناة على الرسيفر: Abu Dhabi Sports.
تردد قناة دبي الرياضية
القمر: نايل سات.
معدل الترميز12130.
الاستقطاب () 27500 أفقي 3/4.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية الناقلة مباراة عجمان والشارقة في الدوري الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.