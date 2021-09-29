موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

في حراسة المرمي:دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - رافائيل فاران - ديوجو دالوت

فريد - سكوت ماكتوميناي

بول بوجبا - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو.

تمكن فريق أستون فيلا، أن يحقق المفاجأة وينتصر على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، ضمن إفتتاحية الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إثارة كبيرة وهامة، خاصة في شوط المباراة الأول، بعدما خرج لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وغادر أرض الملعب بسبب الإصابة، وشارك بدلاً منه دييجو دالوت.

في نهاية المباراة حدث موقف طريف للغاية، وذلك بعد حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، مع دخول المباراة في الدقيقة 93، ليدخل برونو فيرنانديز للتصدى للكرة، ولكن تخرج خارج الملعب.

ورفض برونو فيرنانديز، أن يسدد رونالدو ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بخسارة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع هاوس، مع مطلع الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 بينما يصل أستون فيلا للنقطة 10 وبالمركز السابع.

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو

وفي شوط اللقاء الثاني تمكن الألماني توماس توخيل من الدخول في المباراة وإحداث خطورة علي مرمي فريق مانشستر سيتي عن طريق اللاعب لوكاكو.

وفي اخر نصف ساعة من اللقاء تمكن جيسوس من توخل دفاعات فريق تشيلسي وتسديد الكرة علي مرمي السنغالي ميندي ليحرز هدف اللقاء الأول والوحيد.

بهذة النتيجة إحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف فريق ليفربول بنفس عدد النقاط.

بينما توقف رصيد نادي تشيلسي عند النقظة13 محتلاً بها المركز الثالث خلف ليفربول ومانشستر سيتي.