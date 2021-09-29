/652446/الهيئه-العامة-للتامين-الصحي-تتعاقد-مع-مقدمى-الخدمات-التأهيلية-من-أعضاء-نقابة-العاملين-بالإصابات-والتأهيل

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنها تختص بتمويل خدمات نظام التأمين الصحى الشامل، من خلال التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أى جهة أخرى وفقًا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بعد استيفاء متطلبات الجودة الشاملة، التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.

دوت الخليج

أوضح بيان للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، شروط التعاقد مع مقدمى الخدمات التأهيلية من أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التى يتمثل أهمها فى: الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة قانونًا، واستيفاء معايير الجودة الشاملة التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والالتزام بنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

الالتزام بنظم التعاقد

وأوضح البيان، أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة، لافتًا إلى أن هذا النظام يرتكز على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.

وعلى جانب آخر، اعلنت العامة للتأمين الصحى الشامل انه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وكذلك في

التفعيل الالكتروني لانضمام الهيئة الى منظومة الشكاوى الحكومية

وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل المنظومة على جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

تم اليوم عقد اجتماع بين كل من فريق عمل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للتنسيق والتفعيل الالكتروني لانضمام الهيئة الى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي تهدف الى تلقي وحل مشاكل المواطنين على مستوى الدولة بشكل عاجل وفعال.