أفكار إبداعية وجولات مكوكية وتدريب مكثف..كيف يستعد فرسان التنسيقية لدور الانعقاد الثاني

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أظهر فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة استعداد فائقة لدور الانعقاد البرلماني الثاني، المنتظر انطلاقه بداية أكتوبر المقبل، حيث واصلوا تأدية الواجبات الوطنية، والانخراط في الشأن العام، وتلبية احتياجات المواطنين، ولقاء الوزراء والمسؤولين، والدخول في دورات تدريبية مكثفة لتحقيق الشعار اللافت "سياسة بمفهوم جديد"

ويرصد دوت الخليج حالة النشاط المعتادة لكوادر وقيادات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحثهم الدائم عن تلبية احتياجات وتطلعات المواطن المصري، والتحرك في كل اتجاه على مدار الساعة، دون كلل أو توقف من أجل ترسيخ ممارسة أدوار برلمانية وسياسية افتقدتها البلاد لعقود طويلة.

زيارات ميدانية

في غضون أيام قليلة، لم تخفت شعلة نشاط نواب التسنيقية، ولم تتوقف صولاتهم وجولاتهم المشهودة، خلال توقيتات قياسية، حيث كان آخرها قيام أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة لجامعة الجلالة، وهي إحدي الجامعات الأهلية الغير هادفة للربح والتي تُنشئها الدولة المصرية لإثراء العملية التعليمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وذلك لتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة لشبابنا والمساهمة في تزويدهم بتعليم جيد يتناسب مع سوق العمل المحلي والعالمي.

وكان في إستقبال الوفد الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة والقيادات التنفيذية بالجامعة ، وقام بإصطحاب الوفد لتفقد أقسام الجامعة والإطلاع على حجم الإنجاز الذي يتم على مدار الساعة لتوفير كافة سُبل الراحة والتيسير للطلاب، كما تم إستعراض البرامج التعليمية المتطورة المستهدف تقديمها للطلاب لمواكبة التطور الهائل في النظم التعليمية وإعداد الطالب بالشكل الأمثل لسوق العمل في ضوء توظيف الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي والحوكمة الجارية بكامل جهات الدولة.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إعجابهم وسعادتهم بهذا الفكر المتطور الذي تنتهجه الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة ، وثقتهم بأن القيادة السياسية لديها من الوطنية والرؤية الصائبة والنوايا المخلصة لوضع مصر على خريطة الدول الحديثة المتطورة، وقدم الوفد الشكر لرئيس الجامعة ومساعديه وأعضاء هيئة التدريس على المجهود الواضح والمتميز ، وتم الإعراب عن خالص إمتنان الوفد لحفاوة الإستقبال والإستعداد للتعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والجامعة للمساهمة في تنفيذ رؤيتها .

المشروعات التنموية

يدرك قيادات تننسيقفية شباب الأحزاب والسياسيين، الأهمية القصوى للتحركات المتعلقة بالنشاط التنموي، ودعم المشروعات الوطنية العملاقة والواعدة في البلاد، وفي هذا الإطار، قد زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة الفيوم مؤخرا، برفقة الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.

وقد رصد دوت الخليج، مشاركة وجوه واعدة وحماسية في تلك الجولة، حيث ضم وفد التنسيقية، النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكريم الكناني وشيرين فتحي ومحمد طه الحوشي وعمر مرزيان وحسن حجاب أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية، وتفقد الوفد إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتورة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحرصت وزيرة التضامن ووفد التنسيقية، على تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها والأطفال الملتحقين بها، والاطلاع على أساليب الدراسة المتبعة للأطفال في تلك المدارس، كما تفقد الوفد إحدى عيادات مشروع "2 كفاية"، للاستماع إلى بعض تجارب السيدات بالمحافظة، والدور الذي يقمن به في توعية الآخرين بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية.

وشارك الوفد في احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" بمحافظة الفيوم بمشاركة المحافظ ومحمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم صندوق "دوت الخليج"، واختتم وفد التنسيقية الجولة بحضور فعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة، وتسليم عدد من المشروعات للمواطنين.

تدريبات مكثفة

يترجم كوادر التنسيقية شعارهم "سياسة بمفهوم جديد" إلى إجراءات فعلية وواقعية، فمعدلات النجاح والإنجاز الملحوظة، لاتأتي إلا عبر مراحل من التدريب وبذل الجهد بشكل منهجي وعلمي، وهو مايظهر في حرص أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تنظيم ورش عمل مكثفة استعداداً لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وجاءت مستهدفات الملتقى بشكل واضح متمثلة في تقييم الأداء العام لأعضاء التنسيقية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة ما تم إرجائه من قوانين ودراسات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني، إجراء العديد من الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة.

وكانت قد استمرت لجنة التدريب و التطوير بتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين برنامج تدريب الأعضاء الجدد للأسبوع الخامس علي التوالي و قد رصدت اللجنة آراء المدربين حول مشاركاتهم بتدريبات في مختلف الموضوعات، الأمر الذي يظهر استعدادات فائقة لمراحل العمل البرلماني المقبلة.

تكريم مستحق

اعتاد فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصعود المستحق على منصات التكريم، حيث كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مجهوداته في نجاح إكتمال منظومة الإيصال الإلكتروني، وبدء إطلاقها.

وقال إبراهيم رمضان مدير مشروع الإيصال الإلكترونى، وعضو التنسيقية خلال مؤتمر إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى أن تنفيذ هذه المنظومة يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتحليل البيانات ، والقضاء على الفساد من خلال حوكمة التعاملات المالية، عن طريق تتبع المعاملات المالية بين المستهلك والبائع فى نفس اللحظه من خلال الايصال الالكتروني.

وأضاف رمضان أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من المزايا المهمة التى تعود على الإقتصاد بوجه عام، حيث تعتبر المنظومة خطوة جادة نحو تشجيع دمج الإقتصاد غير الرسمى وإدراجه فى الإقتصاد الرسمى بشكل فعال بإزالة المعوقات، كما أن تطبيقها يعمل على تحقيق التكامل الإلكترونى فى منظومة البيع والشراء بين مقدم الخدمة من التجار والمتعاملين من المستهلكين.