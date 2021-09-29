محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية «صور»

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افتتح هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض منتجات المدارس الزراعية الذى تنظمة مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية بمشاركة عدد ٩ مدارس زراعية ويستمر لمدة أسبوع ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية

وأكد محافظ البحيرة ، إن المعرض يأتى فى إطار توجهات الدولة، لتوفير السلع الأساسية بالأسعار الاقتصادية لمواجهة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل ، مشيرا إلى أهمية التعليم الفنى فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل حيث ظهر ذلك جاليا من خلال المنتجات التى يقدمها المعرض والمدارس الفنية بنطاق المحافظة والتى تعكس مدى التدريب والجهد لإعداد الطلاب وتاهيلهم وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة.

محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية

حيث تفقد المحافظ أقسام المعرض والتي تضم منتجات الآلبان ( الجبن ، الزبادي ) المربات ، المخللات ، الدواجن ، العصائر ، الخضر و الفاكهة ) ، مشيدا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية.

ووجه المحافظ بالتوسع في فتح منافذ مماثلة بجميع المراكز ؛ لخدمة مواطني المحافظة.

والمعرض مستمر لمدة أسبوع ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا وعلى مدار اليوم.

رافق المحافظ خلال الافتتاح ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والأستاذ محمود الزرقا مدير عام التعليم الفنى ، وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

اجتماع موسع لصحة البحيرة لمناقشة عدد من المحاور لمكافحة العدوى

وعلي هامش الاجتماع اشاد الدكتور ايهاب عطيه، بالدعم الدائم واللامحدود من قيادات المديرية من اجل النهوض بمكافحة العدوى وصحة المواطنين وبالمجهود المبذول من لجنة مكافحة العدوى بالبحيرة.

كما اشاد بما حققته محافظة البحيرة من مؤشرات متقدمة في مكافحة العدوى طبقا لتقييم الادارة العامة بالوزارة في ظل وجود قيادة شابة مثل الدكتورة غادة سامي عمارة مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية.