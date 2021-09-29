وزيرة البيئة تتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى مشاروات مؤتمر الأطراف

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا لحضور المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والذى تعقده وزارة التحول البيئى الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى وحتى 2 أكتوبر المقبل.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية، كما تسهم المشاورات فى الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة فى تحقيق التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض المقترحات المقدمة من الشباب المشاركين خلال فعالية youth 4" climate" التى تسبق المشاروات. ومن المقرر أن تعقد وزيرة البيئة عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر، حيث تلتقى بعدد من الوزراء المعنيين بالمناخ، وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر قبل مؤتمر الأطراف الـ26 الذى تترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر المقبل.

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