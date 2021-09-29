صور.. وزيرة الهجرة تلتقى دارسى درجة الزمالة بأكاديمية ناصر العسكرية

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدارسى درجة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بكلية الدفاع الوطنى دفعة رقم 51، وكلية الحرب العليا دفعة رقم 45 ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية، فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.





تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط علاوة على الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر. ‎ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين والمدنيين وحرصها على تبادل الخبرات لتخريج قيادات فى كل المجالات العسكرية والمدنية تعى محددات الأمن القومى ودعم الوطن. وأشادت وزيرة الهجرة بدور أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.

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