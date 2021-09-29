جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، ودار اللقاء حول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثانى للمجلس.
وقال عتمان إن الاستعدادات لدور الانعقاد الثانى، شملت إجراء بعض التجديدات فى القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس، مشيرا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهى يوم الجمعة المقبل.
ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد المجلسة جلسة ثانية يوم الأربعاء فى الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية التى ستعقد الثلاثاء، وذلك لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، ولكن ذلك لم يحسم بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام مجلس الشيوخ يكشف استعدادات استقبال دور الانعقاد الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.