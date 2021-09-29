إنفوجراف.. الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز وأهم الإجراءات التى قررت وزارة التربية والتعليم تطبيقها مع بداية العام الدراسى الجديد.

ووشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة فى حق من يمارس المهنة دون وجه حق خصوصا ممن هم فى إجازة بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص فى مراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين.

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