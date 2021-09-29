ترخيص الدراجات الأبرز.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات جديدة

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس فى اجتماعه رقم 162، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التى تتمثل فى تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحى والإرتقاء به فى إطار من السعى لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

يذكر أن قانون المنشآت الفندقية المعمول به حاليا يرجع إلى عام 1973.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصا من فئة الشباب.

ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذى يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهى الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقا مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذى تطلب تعديلا فى قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تتيح بموجبه مؤسسة "يونيكريديت" النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، تسهيل ائتمانى بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الإتزان) وتنميطها".

ويأتى هذا الإتفاق فى ضوء الحاجة لاستيراد تلك الماكينات وعدم وجود بديل محلى لها، حيث يستهدف المشروع رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلا عن زيادة القدرة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وخفض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة مسير القطارات.

ووافق المجلس، أيضا، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديد، وذلك فى إطار الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.

كما وافق على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم "الجعل" حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطا لحركة السياحة الوافدة، ودعما للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ووافق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال اجراءات استلام شركة "بى إس اتش للأدوات المنزلية"، بوش الألمانية سابقا، لقطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وكذا تخصيص قطعة أرض ملاصقة للقطعة الأصلية السابق تخصيصها لذات الشركة، وذلك فى إطار تيسير خطوات الاستثمار، خاصة أنه سيتم سداد ثمن قطعتى الأرض بالكامل على دفعة واحدة.

ووافق مجلس الوزراء على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقارى، وذلك اعتبارا من 2/10/2021.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 49 بتاريخ 28 سبتمبر 2021، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين.