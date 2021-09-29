وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملين بها التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.





وأكد وزير الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء، أن جيل أكتوبر 1973 كان جيلا عظيما رفع راية مصر عالية خفاقة فى عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة.

وقال جمعة، إن جيل أكتوبر الجديد جيل عظيم أيضا يبنى ويحمى، يد تحمى وتحرس، وأخرى تبنى وتعمر، مضيفا: ألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى وتبنى.