صور.. الأنصارى يعلن تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «الفيوم مدينة نظيفة»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "الفيوم مدينة نظيفة" التى تستهدف رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة من خلال الجمع المنزلى للقمامة، بالتعاون بين مجلس مدينة الفيوم، وجمعية صلاح الدين للتنمية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، وكذا تحسين مستوى النظافة العامة.





جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكولات التعاون بين الجهات الشريكة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى للتنمية، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذى لجمعية صلاح الدين.



وقال الأنصارى إن مبادرة "الفيوم مدينة نظيفة" تهدف لتحسين مستوى البيئة من خلال الجمع المنزلى للقمامة، فضلا عن عمليات التطوير والتجميل، من خلال منظومة متكاملة بالتنسيق بين جمعية صلاح الدين الأيوبى ومجلس مدينة الفيوم، ومديريتى التربية والتعليم والزراعة، لافتا الى الاستعانة بعدد من الخبراء لادارة منظومة المخلفات الجديدة، موجها الشكر لجميع شركاء المبادرة.



وأضاف أن المبادرة تبدأ أعمالها بمنطقة المسلة كمرحلة أولى، لافتا انه تم توفير المعدات والعاملين ومستلزمات الحماية الشخصية لهم لتحقيق المستهدف من المبادرة، مؤكدا انه سيتم تطبيق المبادرة تباعا بباقى مناطق مدينة الفيوم، فضلا عن المراكز والقرى وخصوصا قرى مبادرة حياة كريمة بمركزى اطسا ويوسف الصديق، كما توفر المبادرة العديد من فرص العمل.



وأشار المحافظ إلى أن جمع المخلفات من الوحدات السكنية والمنشآت التجارية، سيكون بأجر رمزى، مع مراعاة أن تتكامل أعمال جمع القمامة مع أعمال النظافة والتجميل والتطوير، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مثل تلك الفعاليات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة.

وأكد المحافظ على التخلص الأمن من القمامة والنفايات، وتكثيف التوعية بأهمية النظافة وتحسين البيئة من خلال الدور المحورى لمسؤولى مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات هى المرحلة الاولى للمبادرة وتستمر لمدة شهر.



وقع البروتوكول الأول أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، ويهدف الى إلزام الجمعية بجمع المخلفات من الوحدات السكنية، والتجارية، والصناعية، بمعرفة العمالة التابعة للجمعية والمخصصة لهذا الغرض، وكذا نقل المخلفات العضوية الى المحطة الوسيطة "مصنع تدوير القمامة بالعدوى"، على أن يقوم مجلس مدينة الفيوم، بتوفير السائقين والسيارات والمعدات لنقل ورفع المخلفات وأعمال النظافة الدورية.

ووقع البروتوكول الثانى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ورئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، والذى يهدف الى عمل ندوات توعية لصغار المزارعين، عن طرق الزراعة الحديثة، والتسويق، واستخدام الاسمدة الحيوية، وترشيد المياه، وزراعة أصناف جديدة عالية الانتاج، بالإضافة الى عمل تدريبات عن تعلم طرق الزراعة الحديثة، وأساليب الحصاد والتداول والتخطيط، وإدارة المشروعات الزراعية، فضلا الى المشاركة فى عمل زيارة عملية وتطبيقية، للمزارع والشركات المتخصصة فى مجالات التدريب.



ويهدف البروتوكول الثالث الى التعاون بين جمعية صلاح الدين ومديرية التربية والتعليم فى دعم ومشاركة طلبة المدارس فى تنفيذ الأنشطة المهنية، واليدوية، والزخرفية، والتكنولوجية، وتنظيم حملات توعية وورش ودورات تدريبية بالمدارس، بالإضافة الى المشاركة فى مبادرات تجميل البيئة والانشطة.

وعقب مراسم توقيع البروتوكولات، وشهد المحافظ اصطفاف المعدات بحى شرق، موجها بتطعيم جميع العاملين بالمبادرة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.