خدمات مرورية بمناطق الأعمال الإنشائية بـ«المونوريل» فى مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبرى يوسف عباس بمناطق مدينة نصر ضمن تنفيذ أعمال مسار "المونوريل".





وسيتم غلق طريق النصر المتجه لمناطق امتداد رمسيس لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم تحويل الحركة المرورية فى الاتجاه القادم من ميدان "الشهيد هشام بركات" يمينا اتجاه شارع يوسف عباس اليوم الأربعاء من 12 صباحا بعد منتصف الليل حتى 6 صباحا.

وسيتم كذلك غلق طريق النصر فى الاتجاه القادم من ميدان رمسيس اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية على أن يتم تحويل الحركة المرورية فى الاتجاه القادم من امتداد رمسيس يمينا اتجاه شارع عبد العزيز الشناوى اتجاه شارع يوسف عباس مرة أخرى غدا الخميس من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل حتى 6 صباحا.

كما سيتم غلق شارع يوسف عباس من طريق المتجه إلى شارع عبد العزيز الشناوى لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم استكمال تسيير المركبات فى الاتجاه القادم من امتداد رمسيس اتجاه ميدان الشهيد "هشام بركات" بعد غد الجمعة من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل حتى 9 صباحا.

ويتم توفير الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.