مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي مبعوث الرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط...

التقى السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، يوم 28 سبتمبر الجاري، في موسكو مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية.

أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية خلال اللقاء عن ترحيب مصر بالطفرة الكبيرة التي شهدتها علاقات البلدين مؤخراً، مؤكداً على تطلعنا لتعزيز التعاون القائم بين مصر وروسيا في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.

تناول اللقاء استعراض آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات الكبرى بين البلدين، على رأسها مشروع الضبعة ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. كما تناول اللقاء بحث سبل زيادة تدفقات السياحة الروسية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك على ضوء القرار الروسي الصادر مؤخراً باستئناف رحلات الطيران المباشرة من مختلف المدن الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي ستشهد تكثيفاً في الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن تقدير بلاده لدور مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومنوهاً إلى حرص بلاده على استمرار التشاور مع مصر حول كافة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أبدى تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات في المرحلة المقبلة.

شهد اللقاء كذلك تناول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.