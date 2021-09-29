وزير الأوقاف يهنئ سيادة الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر

يتقدم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد ، ويؤكد أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء ، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة ، وأن جيل أكتوبر الجديد جيل عظيم أيضًا يبني ويحمي ، يد تحمي وتحرس ، وأخرى تبني وتعمر ، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم ، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني.

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