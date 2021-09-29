وزيرة الهجرة تلتقى دارسى درجة الزمالة بكليتى الدفاع الوطنى والحرب العليا بأكاديمية...

إلتقت السفيرة / نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بدارسى درجة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا بكلية الدفاع الوطنى دفعة رقم (51) وكلية الحرب العليا دفعة رقم (45) ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى .

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كل الإتجاهات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط علاوة على الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر .

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للقوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين والمدنيين وحرصها على تبادل الخبرات لتخريج قيادات فى كافة المجالات العسكرية والمدنية تعى محددات أمننا القومى وتدعم الوطن .

وأشادت وزيرة الهجرة بدور أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية والأمن القومى .