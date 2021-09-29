أون تايم سبورتس تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب "

حصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب " الذى تستضيفه المملكة العربية السعوديةـ يشارك فيه من مصر فريق الزمالك ويستهل مشواره بمواجهة برشلونة يوم 6 أكتوبر المقبل فى دور الثمانية .

ويشارك في كأس العالم للأندية فريقا النور والوحدة من السعودية باعتبارهما مستضيفي البطولة، بجانب الدحيل القطري بطل آسيا، وبرشلونة الإسباني حامل اللقب ومجدبورج الألماني بطل أوروبا، ووصيفه آلبورج الدنماركي، وسان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية،فضلا عن بينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وخطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

و يشارك الزمالك بصفته بطل السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بالفوز بنتيجة 28/27 فى المواجهة التى جمعتهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر يوم 10 سبتمبر الجارى .

ومن المقرر أن يغادر الزمالك يوم 4 أكتوبر المقبل إلى السعودية بقائمة كاملة تضم 20 لاعب وفقا لتأكيدات حمادة عبد البارى مدير الفريق .

و يلعب فى صفوف فريق برشلونة الإسباني المصرى على زين نجم المنتخب منافسا للزمالك فى السوبر جلوب .