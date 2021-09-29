اعرف أغنى رجل فى العالم 2021.. صعود جديد لـ «إيلون ماسك»

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أغنى رجل فى العالم ، هو الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، وذلك بعد صعود الملياردير، ايلون ماسك إلى الصدارة مجددًا، حيث حقق نمو هائلة فى أرباح شركته تسلا وإيلون ماسك.

دوت الخليج

أغنى رجل فى العالم 2021

ايلون ماسك، الذى يعد أغنى رجل فى العالم حقق خلال الأيام الماضية 4.63 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، إذ تبلغ الآن ثروته كاملة 198 مليار دولار، ومن المرتقب أن تتجاوز ثروته خلال اليوم 200 مليار دولار.

والسبب الذى دفع تسلا إلى صدار أغنى رجل فى العالم، أن السم الخاص بشركته وصل نحو 4.63 مليار دولار، وهو آخذ فى الزيادة بطبيعة الحال، وهو ما يضعه فى تنافس مع مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.

عودة صدارة تسلا لصدارة أغنى رجال العالم

والنسبة لمئوية التى زاد من خلالها سهم أغنى رجل فى العالم إيلون ماسك، حتى أنه وصل إلى 2.67% أى أن مستوى السهم وصل لـ 730.9 دولار للسهم الواحد.

ووفقًا للإحصائيات التى تقوم بها العديد من المراكز الدولية، فإن ثروة إيلون ماسك، قد بلغت 198 مليار دولار، ومن المرتقب أن تتجاوز 200 مليار دولار بنهاية اليوم.

أغنى رجل فى العالم ينافس رئيس شركة أمازن

وبهذه الزيادة التى بلغها ماسك أغنى رجل فى العالم، فإنه بذلك على مسافة قريبة من رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، والذى باتت ثروته الصافية هو الآخر 198 مليار دولار، وذلك بعد أن حقق ربحًا قدره 3.73 مليار دولار يوم الجمعة الماضى. وبعد تصدر ماسك صدارة أغنى رجال العالم، فإن عدد المليارديرات الذين تتجاوز ثروتهم حاجز الـ 100 مليار دولار أصبحوا 10، ومنهم ثمانية يعملون فى عدد كبير من القطاعات التكنولوجية.

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وتأتى الصدارة للرجال الأغنى فى العالم للفترة الماضية، للمليارديرات الأميركيون، وذلك باستثناء فرنسي واحد، هو برنارد أرنو، والذى يعد المساهم الأكبر فى شركة العطور الفرنسية الشهيرة لوى فيتون.

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ووفقًا لما تم طرحة فى أكثر من إحصائية فإن إيلون ماسك، سيكون من أكثر المليارديرات ربحًا خلال العام الجاري، وذلك بعد تصدره قائمة أغنى رجال فى العالم.