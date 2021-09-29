/652455/رئيس-هيئة-قناة-السويس-القناة-سجلت-اليوم-أعلى-معدل-عبور-يومي-للسفن-العابرة-في-تاريخ-القناة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الاربعاء، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٤,٨مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال ٣٨ سفينة بحمولات صافية قدرها ٢ مليون طن، فيما عبرت ٤٩ سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت ٢,٨ مليون طن.

دوت الخليج

كما أكد رئيس الهيئة، على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية.

القناه تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC ISTANBUL بحمولة كلية ١٨٢ ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة ، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها ٢٠٣ ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.

عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة

ومن الجدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت ١٨سفينة حاويات و ٢٦ سفينة صب، بالإضافة إلى عبور ١٨ سفينة من ناقلات البترول الضخمة فضلا عن عبور ١٠ سفن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و ١٥ سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.

ومن جاني اخر استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، امس الثلاثاء، وفد جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية برئاسة الأستاذ خالد مبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية

كتاب مصر المتخصصين بشئون البيئة والقضايا التنموية .

وفي مستهل الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور من كتاب مصر المتخصصين بشئون البيئة والقضايا التنموية، مثمنًا جهودهم المثمرة في الارتقاء بالوعي المجتمعي، ودعم جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية مصر .2030.

كما أكد الفريق ربيع على أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير البيئية الدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية وتوصيات المنظمة البحرية الدولية، لتظل قناة السويس أسرع وأقصر طريق ملاحي يربط الشرق بالغرب.

ثم استعرض الفريق ربيع استراتيجية الهيئة للتطوير والتحديث، والتي تشمل تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وتعزيز مكانتها كأهم ممر بحري في العالم، وذلك جنباً إلى جنب مع الارتقاء بالأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل التوجه نحوالتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتطوير مرافق ومنافذ العبور بين سيناء والوادي لفتح آفاق جديدة للتنمية.

وأكد رئيس الهيئة على مواصلة البناء على مشروع قناة السويس الجديدة من خلال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وذلك بالتوازي مع استكمال بناء 10 جراجات للسفن على القناة الأصلية والقناة الجديدة لمواجهة حالات الطوارىء المحتملة، بالإضافة إلى تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي.

قناة السويس نجحت بامتياز في الحفاظ على معدلات عبور السفن العابرة

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت بامتياز في الحفاظ على معدلات عبور السفن العابرة للقناة وحصيلة الإيرادات المحققة خلال جائحة كورونا، بفضل السياسات المرنة التي انتهجتها الهيئة وتقديم حوافز تسويقية مناسبة للعملاء، فضلاً عن التعامل الكفء مع المتغيرات المختلفة التي تواجه صناعة النقل البحري، وهو ما حظى بإشادة العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، أعقبها زيارة موقع أنفاق "دوت الخليج"، وأعرب الوفد عن اعتزازه وتقديره للمشروعات المهمة التي تشهدها القناة في الآونة الأخيرة والتي من شأنها فتح آفاقًا جديدة للتنمية.

وفي ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الأستاذ خالد مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية، والذي بدوره أهدى السيد الفريق رئيس الهيئة درع الجمعية.