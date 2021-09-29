/652473/إسلام-الغزولى-وجود-تشريع-لميكنة-الإجراءات-القانونية-فى-مصر-أصبح-أمرا-ضروريا

أكد المستشار إسلام الغزولي، ضرورة أن يكون هناك تشريع خاص بميكنة الإجراءات القانونية تسهيلا على المواطنين وتخفيفا عنهم، خاصة فى ظل إهتمام الدولة بالتطور التكنولوجي، ومع إنطلاق الجمهورية الجديدة، أصبحت هذه الخطوة أمرضرورى ووجوبي.

دوت الخليج

جاء ذلك على هامش كلمته باحتفالية كبرى نظمتها شركة The Law للمحاماة والإستشارات القانونية، لاختيار أفضل المؤسسات القانونية والمحامون والقطاعات القانونية بالشركات متعددة الجنسيات في مصر، وذلك بحضور نخبة من كبار المحامين العاملين في مصر.

وأضاف الغزولى أن تطوير المنظومة القضائية فى مصر، وإدخال نظام الميكنة فى جميع مراحل التقاضي بدء من قسم الشرطة وانتهاء إلى تنفيذ الحكم الصادر إلكترونيا وإقامة الدعاوى وتجديد الحبس عن بعد، أصبح أمرا هاما لتحقيق العدالة الناجزة.

وخلال الإحتفالية تم اختيار القطاع القانوني بشركة تيتان مصر للأسمنت برئاسة المستشار إسلام الغزولي، كأفضل قطاع قانوني بالشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر.

ووجه المستشار إسلام الغزولي، الشكر لشركة The Law - صاحبة الإحتفالية- على التنظيم الراقي وحسن الإستقبال، والإهتمام بالعمل القانوني في مصر، كما وجه الشكر للحضور من المحامين الحضور باعتبارهم العائلة الكبيرة له.

وأكد الغزولى، أهمية العمل كفريق واحد، موجها الشكر لزملائه بالقطاع القانوني بشركة تيتان مصر للأسمنت التابعة لمجموعة تيتان اليونانية، مشيرا إلى أن أي نجاحات تحققت ترجع بفضل فريق العمل بالقطاع القانوني.