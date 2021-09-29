«بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري»..القبض على عاطل في مدينة نصر

/652447/بحوزته-مواد-مخدرة-وسلاح-ناريالقبض-على عاطل-في-مدينة-نصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بقصد الإتجار بمدينة نصر وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى في مدينة نصر

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، فقد نجحت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة حال متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم في القبض على أحد (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) خلال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً سيارة «ملكه» وبحوزته «فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، 2 هاتف محمول».

وبمواجه المتهم أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، في القبض على شقيقين «لأحدهما معلومات جنائية»، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة.

تفاصيل الواقعة

أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام كلٍ من عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة، وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6 كجم، وكمية من مخدر الحشيش، بمواجهتهما أمام رجال اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة.