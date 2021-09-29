لينك نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

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نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021، خلال الأيام سعى الكثير من المواطنين التعرف على نتيجة المرحلة الثالثة، ونرصد فى التقرير التفاصيل كاملة.

دوت الخليج

نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021

نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021، سبق أن أعلنت وزارة التعليم العالي أن النتيجة ستكون عقب نشر نتيجة المرحلة الثانية، وهو ما يحرص عليه الآلاف من الطلاب الذين دخول ضمن المرحلة الثالثة.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التعليم العالي، فإن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، سوف تكون مرصودة على الموقع الرسمي للوزارة، بالتزامن مع انتهاء تسجيل الرغبات لنفس المرحلة.

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أكدت أنه سيتم مد فترة التقديم فى تنسيق المرحلة الثالثة 2021 فى تنسيق الكليات 2021 حتى مساء اليوم حرصًا منها على تقديم كافة التفاصيل إلى الطلاب.

ونرصد فى التقرير التالي الكيفية التى من خلالها يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ونقدم أيضًا الأوراق التى من المفترض أن يقدمها الطالب فى الجامعات الحكومية ضمن الخدمات الإخباري التى يقدمها الموقع لقرائه.

الأوراق المطلوبة لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

خلال الأيام الحالية يسعى الكثير من الطلاب التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، وذلك بعدما اقتربنا من الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب ضمن المرحلة الثالثة 2021، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بـ 72 ساعة.

إليكم فى السطور التالية رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، ووالذى يسعى المئات بل الآلاف من الطلاب للحصول على النتيجة، وللحصول على الرابط يمكن الضغط هنـــا.

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ومن ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم فى الجامعات المصرية، أولًا يلزم تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مرفقة بـ 2 عدد صورة منها.

كما يلزم أيضًا تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب مرفقة بعدد 2 صورة منها أيضًا.

بالإضافة إلى تقديم 2 صورة للبطاقة الشخصية بالإضافة إلى الأصل فقط للإطلاع.

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