/652451/بعد-تصرها-التريند-تعرف-على-10-معلومات-صادمة-عن-أروى-جودة

تصدرت الفنانة المصرية أروى جودة محرك البحث عبر جوجل وتريند تويتر العالمي، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول حياتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة».

معلومات عن أروى جودة

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول حياة الفنانة أروى جودة الشخصية والفنية.

وفي السطةر التالية نرصد لكم 10 معلومات صادمة حول حياة الفنانة أروى جودة.

1- وُلدت أروى جودة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعاشت هناك فترة طويلة.

2- تبلغ من العمر 42 عامًا حيث أنها من مواليد 27 سبتمبر 1979.

3- هي من أسرة فنية، فشقيقة والدتها التوأم هي الممثلة المصرية ​صفاء أبو السعود​، كما أن والدتها قدمت بعض الأعمال في بدايتها ولكنها لم تكمل مشوارها الفني.

4- بدأت مشوارها الفني بعمر صغير، عندما كانت تبلغ الـ 12 عاماً وذلك من خلال عرض الأزياء، لتصبح أصغر عارضة أزياء، وفي عام 2004 حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم.

5- تسببت في إشعال حريق بمنزلهم وهي صغيرة بسبب نسيانها الطعام على الشعلة.

6- تحب المزيكا أكثر من التمثيل وشاركت إعلاميًا من خلال تقديمها برنامج ذا فويس .

7- ارتبطت بالنجم التركي أوزجان دينيز، وتحدثت أروى حول تلك العلاقة كاشفة عن تفاصيلها، فقالت: إن علاقة جمعت بينها وبين المطرب التركي قبل سنوات حيث ظهرت كـموديل في تصوير فيديو كليب له قبل سنوات، وتابعت أن تلك العلاقة تطورت مع الوقت، حيث بدأت بتصوير الكليب في تركيا ثم وصلت إلى شكلها الرسمي بعد أن تقدم أوزجان لخطبتها بشكل رسمي من أسرتها، لكنهما انفصلا بسبب حبها لمصر وحبه لتركيا.

8- كانت ترى أن التمثيل عبار عن خدعة والممثلين كذابين

9- خفة الدم أهم ما يجب أن يتوافر بشريك حياتها المستقبلي.

10- لا تحب أن تتهم بنفسها كثيرًا حتى لا تتهم بالغرور.

السيرة الفنية لأروى جودة

بدأت أروى التمثيل من خلال فيلم "الحياة منتهى اللذة"، والذي أعجب دورها الكثير من الجمهور والفنانين، وشاركت في العديد من الأفلام أبرزها "مفيش غير كده، زي النهاردة، الوتر، العالمي". عملت في مجال الدراما التلفزيونية، ومن أهمها:"المواطن إكس،حجر جهنم، أهو ده اللي صار، خطوط حمراء، هذا المساء، إلا أنا، نابيليون والمحروسة"،حيث شاركت مع أهم النجوم أبرزهم "يوسف الشريف، إياد نصار، أحمد داوود، أحمد السقا"، وأستطاعت أن تلفت اليها الأنظار بدورها، وحققت هذة المسلسلات نجاحاً كبيراً عندما عرضت على الشاشات التلفزيونية.

حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية، عام 2015 عن الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة ".