«بسبب خلافات الجيرة»..مصرع سيدة وإصابة نجلتها في سوهاج

/652454/بسبب-خلافات-الجيرةمصرع-سيدة-وإصابة-نجلتها-في-سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، وأصيبت نجلتها بعد أن تعدي عليهما 3 فتيات بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابة إلي مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع سيدة وإصابة نجلتها بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إشارة من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «ف . أ»، 50 عاما، ربة منزل جثة هامدة، ونجلتها، م . ج» 25 عاما، ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء تعدٍ من آخرين، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

بسبب خلافات الجيرة

واتهمت الأبنة، كلا من: «ر . ع»، 22 عاما، لا تعمل، وشقيقتها «ر . ع»، 21 عاما، لا تعمل، «و ن . ع»، 16 عاما، لا تعمل، بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي، مما تسبب عن إصابتها ووفاة والدتها، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سباق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقتل ربة منزل وإلقاء جثتها في الطريق العام بمنطقة كرداسة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بطريق فرعى من طريق صفط اللبن، كرداسة دائرة المركز، وبها إصابة بجروح متفرقة بالجسم.

وأشارت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن المجنى عليها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتربطهما صلة قرابة بالمجنى عليها، وباستهدافهما أمكن القبض عليهم.

مشادة كلامية بينهما

وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأن المجنى عليها تركت مكان إقامتها بمحافظة أسيوط وأقامت معه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط.