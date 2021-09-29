/652456/جيهان-البيومي-قانون-الأحوال-الشخصية-على-رأس-أولويات-مجلس-النواب-في-دور-الانعقاد-الثاني

تحدثت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه أجندتها المرتقبة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، موضحة اهتمامها بملفات قضايا المرأة ومشاكلها خصوصا المرأة المعيلة بالاضافة إلى التطرق إلى مشاكل الاحوال الشخصية الخاصة بالمرأة والطفل، ومحو الأمية لدى المرأة، مؤكدة أن قانون الاحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تحتاج إلى سرعة حسم لذلك سيكون على رأس اولويات البرلمان.

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وأضافت البيومي في تصريحات خاصة أنها تضع في اولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني العمل على تقديم مقترح لتعديل اللوائح المالية لاساتذة الجامعات، إضافة إلى وضع حلول لمشاكل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه .

قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني

وأضافت النائبة جيهان البيومي ، أنه سوف يتم العمل على الاستفادة من قدرات الشباب وخصوصا في التطوع، حيث ان هذا الأمر يأتي تماشيا فكرة ورؤى الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس واطلاقه عام 2022 عام المجتمع الاهلى والتطوع.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدعوة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للانعقاد يوم 2إكتوبر المقبل لانطلاق دور الانعقاد الثانى فى الفصل التشريعى الأول، ومن ثم وفق اللائحة الدخلية لمجلس النواب فى المادة 18، توجد ضوابط حاسمة بشأن خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

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المادة 18 من اللائحة الداخلية بأن يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.