/652459/طارق-الخولي-الدبلوماسية-المصرية-سطرت-تجربة-ناجحة-فى-مواجهة-تحديات-الأمن-القومي-المصري-والعربي

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدبلوماسية المصرية سطرت ملامح نجاح فى مواجهة التحديات المختلفة التي مرت بها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك ظهر من خلال إشادات المتابعين للشأن الدولي، مؤكدا أن مصر تقوم بخطوات ناجحة فى معالجة قضاياها وتحدياتها الداخلية والخارجية، والتي منها قضية سد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر المائية، إضافة إلى إرساء قيم العدالة فى هذا الملف والذي يمثل تحدي وجودي لمصر ، إضافة إلى الانتشار الدبلوماسي المصري مع مختلف البلدان وايضاح وجهات النظر المصرية إزاء ملف سد النهضة.

الدبلوماسية المصرية وسد النهضة

وأشار النائب طارق الخولي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن دور مصر فى القضية الفلسطينية من من أبرز المعارك الدبلوماسية السياسية والجيو سياسية الناجحة، التي تدرس بوضع الخط الأحمر وعدم قدرة اي طرف على تخطي هذا الخط وبغطاء عسكري وحرص مصر على تأمين وحماية حدودها الغربية وأمنها القومي، لافتا إلى دور البرلمان فى الموافقة على حق القيادة السياسية فى التعامل فى المنطقة الغربية بما يحافظ على الأمن القومي المصري.

الدبلوماسية المصرية والقضية الليبية

ولفت النائب طارق الخولي، إلى أن قوة المعركة الدبلوماسية خاصة مع وجود أطراف خارجية تهدف للتشويش على المشهد داخل ليبيا وتصدر للرأي العام العالمي وجهات نظرها الغير صحيحة، إضافة غلى سعي هذه الأطراف على على خلق مساحات لنفسها داخل ليبيا من خلال انهيال المجتمع الليبي من الداخل، بشكل مباشر عن طريق قواتها او من خلال المرتزقة والمليشيات الارهابية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية استطاعت أن تثبت وضع مختلف عن الارض وتدفع القضية الليبية إلى أمل لتشكيل مستقبل أفضل وللقدرة على تجاوز المرحلة الصعبة.

الدبلوماسية المصرية والقضية الفلسطيينة

أما فيما يتعلق بدور الدبلوماسية المصرية فى القضية الفلسطينية، أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، أن دور مصر كان الأبرز فى القضية الفلسطينية ودروها فى وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة فى قطاع غزة، والذي لاقي اشادة من الإدارة الأمريكية ممثلة فى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى الزيارات المكوكية التي قام بها اللواء عباس كامل رئيس المخابرات، والتي نتج عنها استقرار فى الأوضاع الفلسطينية و القدرة على تحريك عملية السلام، وبإشادة من المجتمع الدولي، إضافةإلى تخصيص الرئيس السيسي لمبلغ 500 مليون دولار للمشاركة فى إعادة إعمار غزة وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الإعمار.