«تخصص في سرقة الشقق»..القبض على عاطل في الشروق

/652460/تخصص-في-سرقة-الشققالقبض-على-عاطل-في-الشروق

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن بمنطقة الشروق، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة المساكن في الشروق

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى، وهاتف محمول من داخل شقة الخاص به.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أتضح من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة مكان الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل، مقيم بدائرة القسمله، معلومات جنائية».

بأسلوب «كسر الباب»

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» وأقر بارتكاب عدد «5» حوادث بنفس ذات الأسلوب.

وقائع سرقة أخرى

على الفور تم إرشاده وضبط المسروقات التي استولى عليها لدى عميله سئ النية عامل، مقيم في الجيزة، كما تم ضُبط بحوزة الأخير، جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب»، عدد من الهواتف المحمولة «مجهولين المصدر»، أقر بأنهم متحصلات وقائع سرقة أخرى تحصل عليهم من المتهم المضبوط.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط «الهاتف المحمول المستولى عليه من الواقعة الأولى»، عدد من الهواتف المحمولة «مجهولين المصدر» بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.