/652465/في-ذكري-ميلاده-ماذا-قدم-حمدي-فتحي-للأهلي-منذ-إنضمامه

يحتفل اليوم لاعب خط وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول حمدي فتحي,بذكري ميلادة السابع والعشرين فماذا قدم حمدي فحتي مع النادي الأهلي؟.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب حمدي فتحي في فترة الإنتقالات الشتوية موسم2019, بعد محاولات عديدة مع نادي إنبي للتعاقد مع اللاعب نظراً لتقديمة مستويات مميزة مع الفريق البترولي.

أرقام حمدي فتحي مع الأهلي

لعب حمدي فتحي مع المارد الأحمر منذ قدومة 76 مباراة في جميع البطولات تمكن فتحي خلالهم من تسجيل 6 أهداف كما قام بصناعة ثلاث أهداف أخري لزملائة بالفريق.

بطولات حمدي فتحي مع الأهلي

حقق حمدي فتحي مع النادي الأهلي 7 بطولات خلال موسمين لعبهم مع الفريق الأول تتمثل في بطولتين دوري أبطال إفريقيا وبطولتين للدوري المصري الممتاز بجانب بطولتي السوبر الإفريقي والسوبرالمصري ,بالإضافة إلي المشاركة مع المارد الأحمر النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والحصول علي الميدالية البرونزية.

ويقدم حمدي فتحي مستويات مميزة مع النادي الأهلي منذ قدومة وسيطر علي قلوب العديد من الجماهير الأهلاوية نظراً لروحة الحماسية ومقاتلتة داخل أرض الملعب.

حمدي فتحي

ويعد حمدي فتحي أحد أهم أسباب فوز النادي الأهلي بالنجمة التاسعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا علي حساب نادي الزمالك, بعد تقديمة واحدة من أهم مبارياتة مع النادي الأهلي ونجاحة في تعويض غياب المالي إليو ديانج في ذلك الوقت,كما تصدي للعديد من المحاولات من جانب لاعبي الزمالك ولعل أبرزهم تدخلة مع اللاعب أحمد سيد زيزو ونجاحة في منع تسديدتة التي كادت أن تسكن شباك الحارس محمد الشناوي.

ويتميز حمدي فتحي بتخلاتة الصحيحة لقطع الكرة وبدون أخطاء , حيث لم يحصل حمدي فتحي علي إنذار أحمر طوال مسيرتة الكروية حتي الان وهو رقم مميز للاعب, نظراً لخطورة المركز الذي يلعب بة وهو خط الوسط المدافع.

ومؤخراً إنضم حمدي فتحي لقائمة المنتخب الوطني إستعداداً للمشاركة في المباراة الودية أمام منتخب ليبيريا والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء الغد علي أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي بالأسكندرية.

قائمة المنتخب

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).