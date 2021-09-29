/652467/بعد-غياب-محمد-فؤاد-يعود-لنشاطه-الفني-بكليب-سلام

عاد الفنان المصري محمد فؤاد ليفجر مفاجأة لجمهوره بعد غياب طويل، حيث يستعد لطرح كليب أغنيته الجديد بعنوان «سلام» قريبًا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف أحدث أعمال الفنان محمد فؤاد الغنائية.

محمد فؤاد يطرح برومو كليب سلام

طرح فؤاد برومو الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره: "انتظروا كليب سلام.. بحبكوا يا أغلى وأوفى جمهور".

محمد فؤاد يحتفل بخطبة نجله

ومن ناحية أخرى ، احتفل النجم محمد فؤاد،الشهر الماضي، بخطبة ابنه عبدالرحمن، في حفل عائلي بالساحل الشمالي، ضم أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وأحيا الفنان محمد نجاتي حفل خطوبة عبدالرحمن ابن محمد فؤاد، وأهدى له اغنية خصيصًا بعنوان بيزنس مان، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ونشر محمد فؤاد صورة تجمع ابنه مع خطيبته عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم.

آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في شهر يوليو الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.

الجدير بالذكر أنه انتشرت في الفترة الماضية صورة أذاع أحدهم أنها للفنان محمد فؤاد، لتنقلب السوشيال ميديا في دقائق وتصبح هذه الصورة الشغل الشاغل لروادها ولوسائل الإعلام، وظهر محمد فؤاد في الصورة التي انتشرت بلوك مختلف، ما جعل البعض يشبهه بالفنان عبدالباسط حمودة، وآخرون شبهوه بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وأخذ رواد السوشيال ميديا في تداول الصورة بسخرية عريمة عبر حسابتهم.

حقيقة صورة محمد فؤاد المثيرة للجدل

والحقيقة أن تلك السخرية كانت في صالح الفنان محمد فؤاد اذ أنه أصبح يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، الأمر الذي يسعى أي نجم لنيله، والحقيقة أيضا أن الصورة المتدولة ليس لها علاقة بالفنان ولكنها مفبركة كما صرح بعض خبراء الفوتوشوب، اذ انها أجرى عليها تغييرًا في قصة الشعر لتشبه قصة شعر عبد الباسط حمودة.