/652468/ميرفت-عبد-العظيم-قانون-المسئولية-الطبية-على-راس-أولويات-صحة-النواب

دوت الخليج

وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج” أن قانون المسئولية الطبية من القوانين الهامة التي ينتظرها جموع الأطباء بالإضافة إلى المرضى أيضا، وذلك لأنه يتكفل بحفظ حقوق كل منهم.

ميرفت عبد العظيم: قانون المسئولية الطبية على راس أولويات صحة النواب

وعن المبادرات الرئاسية التي اهتمت بصحة المواطنين قالت النائبة ميرفت عبد العظيم أن المبادرات الرئاسة لدعم الصحة في مصر جزأ لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر، وبالأخص مبادرات 100 مليون صحة للكشف علي مرضي فيروس سي، والتي لاقت أشادت والتي أشادت بها كل المنظمات الدولية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدعوة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للانعقاد يوم 2إكتوبر المقبل لانطلاق دور الانعقاد الثانى فى الفصل التشريعى الأول، ومن ثم وفق اللائحة الدخلية لمجلس النواب فى المادة 18، توجد ضوابط حاسمة بشأن خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

المادة 18 من اللائحة الداخلية بأن يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.