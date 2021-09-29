مجلس الشيوخ يعلن عن بدء انتخابات لجانه النوعية الأربعاء المقبل

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كشف المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفاصيل استعدادات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 من شهر أكتوبر المقبل 2021.

دوت الخليج يرصد موعد انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

اللجان النوعية بالشيوخ

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، والذي تناول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثانى للمجلس.

دور الانعقاد الثاني

وقال أمين عام مجلس الشيوخ: الاستعدادات لدور الانعقاد الثاني، شملت إجراء بعض التجديدات فى القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس، مشيرا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهى يوم الجمعة المقبل.

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة ثانية يوم الأربعاء فى الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية التي ستعقد الثلاثاء، وذلك لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، ولكن ذلك لم يحسم بعد.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا مجلس الشيوخ لعقد اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".