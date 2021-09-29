/652471/رئيس-سياحة-النواب تطالب-بزيادة-الوعى-السياحى-والأثرى-بين-طلاب-المدارس

طالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، نشر أخلاقيات السياحة وزيادة الوعي السياحي والأثري بين طلاب المدارس وتحفيزهم لمعرفة المزيد عن مجال السياحة والإنجازات، التي طرأت على كنوز ومعالم مصر السياحية والآثرية خلال السنوات الماضية، وحققتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج

رئيس سياحة النواب يؤكد على أهمية وعي الطلاب بقطاع السياحة

وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية وعى الطلاب بقطاع السياحة ودوره في دعم الاقتصاد القومى، وكذلك أهمية تكوين صورة ذهنية لدى الطلاب عن المناطق السياحية وغرس قيم ثقافة تقبل واحترام الآخر لدى النشء فى مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة لإطلاق وتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج والمسابقات والدورات التدريبية لرفع الوعي السياحي بين الأطفال وطلبة المدارس.

وقالت النائبة نورا على، لابد من إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع من الشباب، وكبار السن، وطلاب المدارس والجامعات، وذوى الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب تفعيل مسابقة "سفير السياحة" الخاصة بطلاب المدارس التعليمية بالمحافظات بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب:” إن ترسيخ مبادئ الوعي السياحي ونشر أخلاقيات السياحة بين كل شرائح المجتمع المصري وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة؛ خصوصًا بين الأجيال القادمة خطوة مهمة للغاية لخلق أجيال وكوادر تستطيع أن تعمل في مجال السياحة ولديها الفهم والاستيعاب الجيد لأصول مهنة السياحة وفن معاملة السائحين، وهو ما يسهم في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية قطاع السياحة ودوره في نهضة الاقتصاد المصري، لتكون قادرة على تحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري محليًّا ودوليًّا.