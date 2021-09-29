«بسبب علاقة عاطفية»..انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الشرقية

/652472/بسبب-علاقة-عاطفيةانتحار طالبة-بالصف-الثاني-الإعدادي-في-الشرقية

شهد مركز أبو كبير بالشرقية حادث مؤلم، اليوم الأربعاء، في انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بعدما علقت نفسها في سقف غرفتها وفارقت الحياة لمرورها بحالة نفسية سيئة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الشرقية

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول طالبة بالصف الثاني الإعدادي، عمرها 14 سنة، جثة هامدة.

بسبب علاقة عاطفية

وبسؤال والدها، أفاد بأن ابنته تخلصت من حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب علاقة عاطفية، وأنها شنقت نفسها بمنزل الأسرة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق أخر لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت نجلتها بعد أن تعدي عليهما 3 فتيات بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابة إلي مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إشارة من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «ف . أ»، 50 عاما، ربة منزل جثة هامدة، ونجلتها، م . ج» 25 عاما، ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء تعدٍ من آخرين، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

بسبب خلافات الجيرة

واتهمت الأبنة، كلا من: «ر . ع»، 22 عاما، لا تعمل، وشقيقتها «ر . ع»، 21 عاما، لا تعمل، «و ن . ع»، 16 عاما، لا تعمل، بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي، مما تسبب عن إصابتها ووفاة والدتها، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات.